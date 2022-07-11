لجنة الحزب: عملية اختيار زعيم حزب المحافظين والذي سيصبح رئيسا للوزراء تبدأ 13 تموز

أعلن رئيس لجنة 1922 في حزب المحافظين البريطاني، غراهام بريدي، أن عملية اختيار زعيم الحزب، والذي سيترأس الحكومة أيضا، ستبدأ يوم الأربعاء 13 تموز/يوليو الجاري.

وقررت اللجنة التوجيهية لحزب المحافظين أنه سيكون من الممكن الترشح لمنصب زعيم الحزب حتى 12 تموز/يوليو. في الوقت نفسه، من أجل الدخول في الجولة الأولى، سيحتاج المرشحون إلى الحصول على دعم ما لا يقل عن 20 عضوًا من فصيل المحافظين، والحصول على 30 صوتًا من أجل الجولة الثانية.

وحتى يوم الاثنين تقدم 11 مرشحًا بالفعل لمنصب رئيس الوزراء، من بينهم وزيرة الخارجية ليز تروس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك، ونائب وزير التجارة الدولية بيني موردونت، ورئيس لجنة مجلس العموم توم توجندهات.

المصدر: سبوتنيك