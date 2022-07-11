“إيني” الإيطالية تعلن خفض إمدادات الغاز من روسيا

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية “إيني” الاثنين، أن إمدادات الغاز من شركة “غازبروم” الروسية ستكون اليوم عند مستوى أقل بنحو 11 مليون متر مكعب عن متوسط الإمدادات في الأيام الأخيرة.

وقالت الشركة الإيطالية في بيان اليوم، إن ” شركة “غازبروم” أعلنت أنها ستسلم حوالي 21 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى “إيني” اليوم، بينما كان متوسط الإمدادات في الأيام القليلة الماضية عند 32 مليون متر مكعب”.

وأضافت الشركة الإيطالية، أنها ستقدم معلومات إضافية في حالة حدوث تغييرات جديدة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

واليوم توقف بشكل مؤقت ضخ الغاز الطبيعي عبر مسار “السيل الشمالي-1” (أنبوب من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) من اليوم (11 يوليو 2022) وحتى 21 يوليو الجاري، بسبب أعمال صيانة تم التخطيط لها مسبقا.

وعلى صعيد متصل أكدت كندا أنها تعتزم السماح بتسليم معدات (توربينات) إلى ألمانيا خاصة لعمل خط “السيل الشمالي-1″، وذلك بعد احتجازها بذريعة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية