مراسل المنار: أحد المواطنين تسلق السياج الحدودي عند حدود بلدة العديسة مع مستعمرة “مسكاف عام”

افاد مراسل المنار في الجنوب ان أحد المواطنين اللبنانيين تسلق السياج الحدودي عند حدود بلدة العديسة مع مستعمرة “مسكاف عام”، ودخل إلى دشمة الحراسة “الإسرائيلية” الخالية من الجنود من دون أن يشعر به أحد، ولفت مراسلنا الى انه لم يحضر جنود العدو لإعتقاله .

واشار مراسلنا الى انه وبعد مرور اكثر من 20 دقيقة من تسلق أحد الأشخاص السياج الحدودي حضرت قوة صهيونية لإعتقاله، معززة باكثر من 6 آليات وعملت على تطويق منطقة دخول المواطن اللبناني إلى أطراف مستعمرة “مسكاف عام” عبر الجدار عند حدود بلدة العديسة وتقوم بالبحث عنه منذ نصف ساعة .

وفي وقت لاحق افاد مراسل المنار ان إعلام العدو يتحدث عن اعتقال اللبناني الذي تسلق الجدار ودخل إلى الأراضي المحتلة مقابل بلدة العديسة.

المصدر: موقع المنار