شبان فلسطينيون يشعلون الإطارات خلال مواجهات مع الاحتلال قرب بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2022 - 19:24

شبان فلسطينيون يشعلون الإطارات خلال مواجهات مع الاحتلال قرب بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية

منذ 2 ساعة 9 July، 2022
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