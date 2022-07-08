الصحافة تورد بعض المعلومات حول اغتيال شينزو آبي

في 8 يوليو 2022 ، قالت الشرطة اليابانية إنها ألقت القبض على مشتبه به في إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. المشتبه به هو رجل يبلغ من العمر 42 عاما يدعى تورويا ياماغامي . بعد ظهر يوم 8 يوليو ، قامت الشرطة اليابانية بتفتيش منزل تورو ياماغامي . عثرت الشرطة على متفجرات مشتبه بها من منزل تورويا ياماغامي . وفقا لأحدث التقارير من وسائل الإعلام اليابانية ، اعترف ياماغامي ، بأنه يعتقد أن آبي كان مرتبطا “بمجموعة دينية” ، ثم أطلق النار على آبي. ولم يذكر التقرير الجماعة الدينية التي كان المشتبه به يشير إليها .

كان المشتبه به مسلحا بمسدس محلي الصنع. وفقا لتقارير وسائل الإعلام اليابانية ، بسبب إهمال أفراد الأمن ، موّه المشتبه به بندقية محلية الصنع ككاميرا وأطلق النار على آبي شينزو.

وفقا لموقع”ماينيتشي شيمبون” الياباني ، ذكر ضباط الشرطة أن تورو ياماغامي اعترف بأن البنادق التي استخدمها كانت “مسدسات صنعها بنفسه بعد شراء قطع الغيار عبر الإنترنت”.