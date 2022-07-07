رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى ويعلن تخليه عن قيادة حزب المحافظين الحاكم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2022 - 15:18
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موقع "أكسيوس" الأميركي: إدارة الرئيس جو بايدن ضغطت على الحكومة اللبنانية لانتقاد إرسال حزب الله المسيّرات إلى كاريش
إعلام العدو: وزارة الطاقة الاسرائيلية تمارس ضغوطاً لمنع نشر أخبار عن مسيرات حزب الله بسبب المصالح الاقتصادية
رئيس المجلس التفيذي في حزب الله: ما شهده لبنان مؤخراً يدل بوضوح على أن هناك الكثير من السياسيين يحتالون على الناس
السيد هاشم صفي الدين: الذين يعتمدون الإنجرار وراء الوعود الأميركية يبنون بلداً ؟ ويعالجون وضعاً اقتصادياً ومعيشياً؟
وزير الطاقة وليد فياض: نحضر لزيارة للعراق تضم الرئيس نجيب ميقاتي واللواء عباس ابراهيم لبلورة صيغة جديدة لاتفاقية الفيول
الوزير فياض: وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء زيارتي إلى مصر وهم بانتظار الضوء الأخضر الأميركي وبانتظار تمويل البنك الدولي
مصادر ايرانية: 4 جواسيس بولنديين دخلوا ايران بصفة أساتذة جامعيين وهم الآن قيد الاعتقال بتهمة الاتصال بسيدة من الموساد
مصادر ايرانية: الدبلوماسيون الجواسيس الذين اعتقلوا في ايران كانوا في 3 مجموعات واعتقلوا خلال فترات متقاربة وهم 6 أشخاص
مصادر ايرانية: مساعد السفير البريطاني في طهران ذهب مع أسرته الى صحراء كرمان واعتقل ملتبساً بالجريمة وتم ترحيله من ايران
مصادر ايرانية: زوج المستشارة في السفارة النمساوية توجه الى دامغان واعتقل اثناء جمعه عينات من منطقة عسكرية وتم ترحيله
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: نهج إيران في مفاوضات رفع الحظر هو التوصل إلى اتفاق راسخ وموثوق
حركة حماس في ذكرى العصف المأكول: المقاومة الشاملة هي السبيل لردع الاحتلال ورد عدوانه وافشال مخططاته
المستوطنون الصهاينة يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي
سفراء أوروبيون يزورون منطقة "مسافر يطا" في مدينة الخليل التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تحويلها لمستوطنات
لجنة دعم الصحفيين في فلسطين المحتلة: الاحتلال يرتكب (447) انتهاكاً بحق الصحفيين منذ بداية 2022
هيئة شؤون الأسـرى: هناك تخوفات حقيقية على حياة الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يأمل بأن تكون القمة العربية شاملة وجامعة بحضور سوريا وجميع الدول العربية دون استثناء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: عينت حكومة جديدة مع استمراري في تولي مهام رئاسة الوزراء حتى يتم اختيار قائد جديد
جونسون: يعلن تخليه عن قيادة حزب المحافظين ويدعو لاختيار زعيم جديد للحزب
لندن: الاستقالات في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شملت ما يقارب 50 وزيرا ووزير دولة ومساعدي وزراء
الكرملين: نأمل بوصول أشخاص أكثر احترافية الى رئاسة الوزراء البريطانية ونرحب باستقالة بوريس جونسون من الحكومة
وزير الخارجية الروسي ونظيره الصيني يؤكدان استمرار توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي في مواجهة النهج الأميركي
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:71 مليون شخص حول العالم تحت خط الفقر خلال 3 أشهر بسبب ارتفاع معدلات التضخم
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى ويعلن تخليه عن قيادة حزب المحافظين الحاكم
منذ 26 mins
7 July، 2022
عاجل
الحكومة البريطانية
بريطانيا
جونسون
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