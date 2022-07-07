رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى ويعلن تخليه عن قيادة حزب المحافظين الحاكم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2022 - 15:18

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى ويعلن تخليه عن قيادة حزب المحافظين الحاكم

منذ 26 mins 7 July، 2022
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