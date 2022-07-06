حفتر من درنة: آن الأوان ليتولى الشعب زمام أمره بنفسه

قال قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، إنه قد آن الأوان ليتولى الشعب زمام أمره بنفسه، وأنه هو الذي يملك قرار التغيير، ذلك في أول تعليق له على الاحتجاجات في البلاد.

وخلال زيارة هي الأولى له منذ سنوات إلى مدينة درنة بعد استعادتها من ارهابيي داعش، قال حفتر في احتفال جماهيري: “معاركنا ضد الإرهاب هي مرحلة أولى من مراحل الكفاح لاستعادة الوطن وبناء الدولة”. وأضاف: “إننا نخادع أنفسنا إذا اعتبرنا هذه المسيرة الشاقة قد انتهت مع هزيمة الإرهاب”.

وفي الاحتفال الحاشد، قال حفتر “إن من يصنع الخلاص هو الشعب نفسه دون سواه”، مضيفا إن “الشعب هو الذي يملك قرار التغيير ورفض الواقع المرير ووضع حد للمستهترين بمصالحه وتطلعاته والعابثين بثرواته و مقدراته”.

وأردف أن “على الشعب أن لا ينتظر وقوع المعجزات، وليس أمامه إلا أن يحطم حاجز الخوف والتردد”.

المصدر: مواقع