قتلى وجرحى بانفجار في أكبر حقل نفط بكازاخستان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2022 - 12:04
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قتلى وجرحى بانفجار في أكبر حقل نفط بكازاخستان
منذ 19 mins
6 July، 2022
انفجار حقل نفط
كازاخستان
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