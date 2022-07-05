الناتو يدعو السويد وفنلندا للمشاركة في أعماله

صرح الأمين العام لحلف “الناتو” بأن السويد وفنلندا الآن بإمكانهما المشاركة في أعمال الحلف بدءا من 5 يوليو بوصفهما دولتين مدعوتين لعضويته.

وصرح الأمين العام لحلف “الناتو” بأن هذا هو “يوم تاريخي” للبلدين، اللذين نتشارك معهما في نفس القيم والتحديات، ونقف في مواجهة “خطر تاريخي”.

كما أعرب ستولتنبرغ عن اقتناعه بأن كل الدول الأعضاء ستسرع من إجراءات ضمان إتمام عضوية فنلندا والسويد، مشيرا إلى أن الحلف سيكون أقوى، وأوروبا ستكون أكثر استقرارا.

من جانبه صرح وزير خارجية فنلندا بأن بلاده تتطلع إلى الموافقة الكاملة على العضوية في الحلف، وقد بدأت بالفعل هذه الإجراءات.

ويحتاج بروتوكول انضمام فنلندا والسويد، الذي تم توقيعه اليوم، إلى تصديق برلمانات دول الحلف الثلاثين.

المصدر: روسيا اليوم