فواتير حارقة للمولدات كما حرارة شهر تموز .. وعلى عينك يا دولة

تسجلُ فواتيرُ المولداتِ الخاصة معدلاتٍ حارقةً تخطت في بعضِ المناطقِ العشرينَ الفاً للكيلوا واط الواحد. وحسب تقديرات الارصاد الجوية سيسجل تموز ارتفاعا اضافيا في معدل درجات الحرارة. وحسب تقديرات اصحاب المولدات الخاصة من المتوقع ان تكون حرارة تموز قاتلة بعد فواتير حزيران.

فواتير حارقة سجلها حزيران تفاوتت درجات حراراتها بين الخمسة عشر الف كحد ادنى وتخطت العشرين الف للكيلو واط الواحد في المرتفعات الوعرة التي يصعب لأجهزة الدولة الوصول اليها حتى بالاليات المزودة بالسلاسل المعدنية.

وعن المخالفات وعن الطمع وعن الفوارق الكبيرة بين تسعيرة مولد وآخر، اليكم هذه الفواتير لصاحب مولد اكد انه لا مبرر علمي لان يكون سعر الكيلواط لشهر حزيران اكثر من خمسة عشر الف علما ان التسعيرة التي اقرتها وزارة الطاقة 13556.

اذا، مع الاخذ بالحسبان كل المخاطر التي قد تواجه المصلحة، كل الذين تخطوا الخمسة عشر الف للكيلواط كانوا يظلمون الناس. ولكن ما العمل.

خاصة وان مصادر وزارة الطاقة نقلت للمنار ان لا مراقبة حاليا على اصحاب المولدات نظرا للاضراب الحاصل في الادرات العامة. قصدنا البلديات، التي كشفت للمنار عن جملة من الدعاوى التي اخذت فيهم البلدية صفة الادعاء الشخصي على عدد من المخالفين.

اصحاب المولدات، تحول بعضهم الى ما يشبه العصابات، ولكن الفرق انهم في لبنان يتحركون على عينك يا دولة.

المصدر: المنار