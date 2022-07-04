التحكم المروري : قطع السير على تقاطع قصقص – بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2022 - 17:30
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إعلام العدو: سلاح الجو واجه صعوبة كبيرة في إسقاط طائرتين من أصل الطائرات الثلاث التي أطلقها حزب الله باتجاه حقل كاريش
إعلام العدو: سلاح الجو أطلق صاروخا نحو إحدى الطائرات ولم يصبها بعدها تقرر تفعيل منظومة باراك والتعامل مع الطائرتين
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله: لبنان لن يتنازل عن ثروته النفطية ويملك الأسباب التي تمكنه من الحفاظ على حقوقه السيادية
المكتب السياسي لحركة امل: التمسك بوحدة الموقف اللبناني من قضية ترسيم الحدود البحرية والإصرار على الاستفادة الكاملة منها
المكتب السياسي لحركة امل: الإسراع في البدء بعمليات التنقيب في البلوك رقم 9 والضغط على الشركات الملتزمة بهذا الاتجاه
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي: الأمور إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة التي ستستكمل ما بدأته الحكومة الحالية
المكتب الإعلامي لوزير المال: تم تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان
دورية من مديرية مخابرات الجيش اللبناني تحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر في منطقة القلمون_طرابلس بواسطة مركب
دورية مخابرات الجيش تضبط على متن المركب كمية من المازوت وحوالى 30 سترة وغالونات مياه وأغراضاً شخصية
وزير المهجرين: الدولة السورية تمد يدها للتعاون في ملف النازحين وخطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 الف نازح شهريا
وزير الطاقة وليد فياض يقول إنه سيزور بغداد يوم الثلاثاء المقبل وستكون لديه لقاءات مهمة مع وزير النفط العراقي
وزارة الصحة العامة: 905 إصابات وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: على واشنطن اتخاذ قرار واضح بشأن الالتزام بمتطلبات التفاوض والاتفاق النووي
السيد رئيسي: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدنا دليل على التناقض بين السلوك الأميركي والأوروبي وجهود التوصل لاتفاق
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيرته الفرنسية: تقييمنا للمحادثات النووية الأخيرة في الدوحة إيجابي
وزير الخارجية الإيراني: الجمهورية الإسلامية جادة وصادقة بالتوصل إلى النقطة النهائية لاتفاق جيد ودائم بالمفاوضات النووية
وزيرة الخارجية الفرنسية: نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة ويجب الاستفادة من فرصة المفاوضات للتوصل لاتفاق يرضي كل الأطراف
اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة جنين فجر اليوم
لجنة الصيادين: زوارق الاحتلال الحربية تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يصل الى الجزائر بدعوة رسمية للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى الثورة والتحرير
خارجية العدو: زعماء من الجالية اليهودية الأميركية في الرياض لبحث التعاون مع منظمات إسلامية في سابقة هي الأولى من نوعها
مراسلو قنوات إسرائيلية يجولون في السعودية وسط ترجيحات بمرافقتهم لقيادات أمنية صهيونية تزور المملكة
الرئيس الروسي: الوحدات العسكرية يجب أن تنفذ مهامها في أوكرانيا وفق الخطط المعتمدة سابقا كما حصل في لوغانسك
الاستخبارات البريطانية: القوات الروسية أحرزت تقدما داخل وحول مدينة لوغانسك مع احتدام القتال هناك منذ أسبوع
الدنمارك: 3 قتلى وعدد كبير من الجرحى جرّاء إطلاق نار داخل مركز تجاري في كوبنهاغن وتوقيف دنماركي مشتبه فيه
الولايات المتحدة: تظاهرات في مدينة أكرون بولاية أوهايو بعد انتشار فيديو لمقتل شاب أميركي من أصل إفريقي برصاص الشرطة
التحكم المروري : قطع السير على تقاطع قصقص – بيروت
منذ 48 mins
4 July، 2022
تقاطع قصقص
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التحكم المروري : قطع السير على تقاطع قصقص بيروت من قبل بعض المحتجين
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