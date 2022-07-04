ذبيان مباركا للمقاومة: رسالة المسيرات تحفظ حق لبنان

أكد رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان في بيان” أن المقاومة في ذكرى اربعين عاما على انطلاقتها استكمالا للعمل المقاوم في لبنان، تثبت مجددا من خلال رسالة المسيرات فوق حقل كاريش، أنها تمتلك في جعبتها المفاجآت التي تجعل العدو يشعر بالقلق وتحفظ حق لبنان في البر والبحر، وانتظار ما تريد المقاومة هي ان تكشفه من قدرات عسكرية وتقنية قادرة على ترجيح كفة المواجهة لصالحها، بينما يغرق الكيان المعادي في اوهامه”.

من جهة ثانية ،بارك ذبيان للمقاومة في ذكرى مرور 40 ربيعا على انطلاقتها، “وهي التي نجحت كأول حركة مقاومة في العالم العربي خصوصا والعالم عموما، ان تقلب المعادلات وتجعل جيشا كان لا يقهر ان يذل تحت نعال المقاومين وسواعدهم التي أكدت ان الحق هو المنتصر متى كان له جنود مؤمنين بنصرالله، وهذا ما تجلى في تحرير العام 2000 وفي انتصار تموز 2006 الميمون، واخيرا وليس آخرا من خلال سلاح المسيرات التي باتت جزءا من معادلة الردع مع هذا العدو الذي بات يعيش خطرا وجوديا في فلسطين المحتلة، وذلك بفضل قوة المقاومة التي تراكم الانجازات والانتصارات يوما بعد يوم، بانتظار المعركة الفاصلة التي ستحرر كامل تراب فلسطين، فكل عام وربيع المقاومة مشرق ومزهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام