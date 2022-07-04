زوارق الاحتلال تُطلق الرصاص وقنابل الانارة صوب الصيادين في بحر رفح

أطلقت زوارق الاحتلال الحربية، فجر اليوم الاثنين، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين جنوب قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة رفح جنوباً، وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر رفح وأجبرت الصيادين عنوة على الانسحاب ومغادرة البحر.

وأضحى بحر قطاع غزة مسرحاً يومياً لممارسات الاحتلال ضد الصيادين من إطلاق نار وغاز واعتقال وحتى تعطيل قواربهم ومصادرة شباكهم وحرمانهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

المصدر: فلسطين اليوم