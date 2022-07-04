زوارق الاحتلال تُطلق الرصاص وقنابل الانارة صوب الصيادين في بحر رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2022 - 08:10

زوارق الاحتلال تُطلق الرصاص وقنابل الانارة صوب الصيادين في بحر رفح

منذ 34 mins 4 July، 2022
بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في عرض بحر غزة فتحت بحرية الاحتلال الحربية فجر الأحد، نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين قبالة شاطىء بحر غزة. وأفادت مصادر محلية، بأنّ زوارق الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيد، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف الصيادين.
عربي وإقليمي - فلسطين

أطلقت زوارق الاحتلال الحربية، فجر اليوم الاثنين، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين جنوب قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة رفح جنوباً، وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر رفح وأجبرت الصيادين عنوة على الانسحاب ومغادرة البحر.

وأضحى بحر قطاع غزة مسرحاً يومياً لممارسات الاحتلال ضد الصيادين من إطلاق نار وغاز واعتقال وحتى تعطيل قواربهم ومصادرة شباكهم وحرمانهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

المصدر: فلسطين اليوم

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