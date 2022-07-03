مسيرات المقاومة تربك العدو.. وقلق من تكرار العملية

رأى اعلام العدو الاسرائيلي أن اطلاق المقاومة لثلاث طائرات مسيرة باتجاه حقل كاريش ترك ارباكا كبيرا داخل كيان العدو وقلقا من تكرار حزب الله لهذه العملية التي شكلت معضلة كبيرة لحكومة يائير لبيد في أيامها الاولى.

وبحسب الاعلام الاسرائيلي، فإن رئيس حكومة العدو الجديد يدرك محدودية هامش المناورة امام الحزب الذي يحدد معالم معادلات الردع البحرية.

بدورها، قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن “تهديد الطائرات بدون طيار ضد إسرائيل ظهر ببطء على مراحل”، لافتة الى ان “حزب الله يستخدم الطائرات بدون طيار منذ سنوات عديدة ، لكنها أصبحت أكثر تطوراً بشكل متزايد وخطير”.

المصدر: قناة المنار