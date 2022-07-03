وزير الخارجية الإيراني: تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في مصلحة المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن مصر دولة مهمة في العالم الإسلامي وتطوير العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في مصلحة دول المنطقة وشعبي البلدين.

وأضاف وزير الخارجية خلال لقائه قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق أمس السبت “نرحب بتقوية وتعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة والتي تعود بالنفع على المنطقة والعالم الإسلامي وتخدم مصلحة شعبي البلدين”.

وبشأن الأنباء المتداولة حول إجراء محادثات إيرانية- مصرية- أردنية في بغداد، قال الوزير الايراني “لا توجد مفاوضات مباشرة مع الجانب المصري لاستئناف العلاقات في الوقت الراهن، لكن هناك جهود جارية من أجل عودة مياه العلاقات بين طهران والقاهرة إلى مجاريها في إطار التعاون بين دولتين إسلاميتين.

وأضاف “هناك مكتب لرعاية المصالح في كل من البلدين ما يظهر حقيقة أن مصر دولة مهمة في العالم الإسلامي، ونحن نعتبر تطوير العلاقات معها يخدم مصلحة شعبي البلدين والعالم الإسلامي ودول المنطقة”.

المصدر: وكالة ارنا