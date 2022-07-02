مصادر المنار: الاميركيون خالفوا ما تمّ الاتفاق عليه معهم سابقا بشان اتفاق الغازمع مصر

بعد توقيع اتفاق الغاز بين لبنان ومصر، مصادر وزارة الطاقة تكشف للمنار: الاميركيون خالفوا ما تمّ الاتفاق عليه معهم سابقا.

هنّأت السفيرة الأميركية دوروثي شيا وزير الطاقة وليد فيّاض على توقيع لبنان اتفاق توريد الغاز من مصر عبر سوريا …. حمدًا للَه … إذًا ، هل بات الحصول على هذا الغاز قريب زمنيّا؟ الجواب الحقيقي ، حتمًا لا … الجواب الدبلوماسي : الى حين انتهاء الاجراءات.

مصادر وزارة الطّاقة قالت للمنار إنّ السفيرة الاميركية أبلغت الوزير فيّاض بأنهم سيقومون بدراسة قانونية للعقد الموقّع للتأكد من أن الشركات والمؤسسات المعنية ليس عليها عقوبات أميركية.

ليس هذا فقط ، بل أشارت شيا الى ضرورة قيام لبنان بخطوات إصلاحيّة قبل الدخول بمسألة التمويل …بحسب المصادر، هذا الطلب يخالف ما كان تم الاتفاق عليه سابقا، أي يحصل لبنان على التمويل ومن ثم يقوم بالخطوات الاصلاحية المطلوبة وليس العكس …

ومن هذه الخطوات ، التقدّم بالاجراء المتعلق بالهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ، وأن يكون هناك قرار واضح من الحكومة اللبنانية بزيادة التعرفة على الكهرباء وذلك للتأكد من أن الدين المعطى للوزارة وشركة الكهرباء سوف يرد من خلال عائدات الجباية.

في محصّلة الأمر ، أسرع لبنان لتوقيع الاتفاق … يماطل الاميركيون في تحقيق المطلوب منهم بحماية هذه الخطوة من تداعيات قانون قيصر … الاميركيون يمنعون الكهرباء عن لبنان … ليس اتّهاما سياسيا … لم ولن يكون كذلك … إنّها الحقيقة بعينها.

المصدر: المنار