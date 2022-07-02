أ ف ب عن الجيش الأوكراني: معارك عنيفة في ليسيتشانسك لكن المدينة ليست محاصرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2022 - 18:46

أ ف ب عن الجيش الأوكراني: معارك عنيفة في ليسيتشانسك لكن المدينة ليست محاصرة

منذ 1 ساعة 2 July، 2022
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