الأردن: الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائباً للملك عبدالله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2022 - 14:40

الأردن: الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائباً للملك عبدالله

منذ 2 ساعة 1 July، 2022
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