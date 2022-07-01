الأردن: الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائباً للملك عبدالله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2022 - 14:40
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي في قصر بعبدا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي لبحث التشكيلة الحكومية
الرئيس ميقاتي يغادر القصر الجمهوري بعد لقائه الرئيس ميشال عون دون الإدلاء بأي تصريح
الرئيسان عون وميقاتي تداولا بالصيغة المقترحة للتشكيلة الحكومية وسيعقد لقاء آخر مع بداية الأسبوع المقبل لاستكمال التشاور
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: نمر بمرحلة نهاية الهيمنة الغربية وإقامة عالم متعدد الأقطاب
وزير الخارجية الايراني في اتصال مع نظيره الأوكراني: مستعدون لمتابعة طريق الحل الدبلوماسي لانهاء الازمة الاوكرانية
رئيسة المفوضية الأوروبية أمام البرلمان الأوكراني: هناك طريق طويل يجب أن تسلكوه وأوروبا ستساندكم
منظمة الصحة العالمية: لتسريع الجهود لتطوير لقاح شامل لفيروس كورونا ونتوقع مستويات مرتفعة للاصابات بالفيروس بصيف أوروبا
الأردن: الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائباً للملك عبدالله
منذ 2 ساعة
1 July، 2022
الأمير فيصل
الاردن
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