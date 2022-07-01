“أحدث وأكبر” سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، أمس الخميس، عبور سفينة الحاويات العملاقة”EVER ART”، التي وصفتها بأنها “أحدث وأكبر سفينة حاويات في العالم”، في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك: “تتبع السفينة الخط الملاحي EVER GREEN، وهي السفينة السادسة ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة عملاقة جاري بناؤها من الفئة 24 A، حيث تتميز السفينة بأبعادها الضخمة إذ يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.5 متر، وغاطسها 16.2مترا، وتبلغ حمولتها 221 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها 24.132 ألف حاوية”.

وأضاف البيان: “وجه رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن للناقلة من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة”.

وذكر البيان أن “الفريق ربيع أوضح أن قناة السويس تضع نصب أعينها التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري والتي تتجه نحو بناء السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وأن الهيئة تمضي قدما نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز قدرة القناة على تقديم أفضل خدمة لعملائها من خلال استمرار مشروعات التطوير بالقناة حيث تعكف الهيئة على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي سيسهم في زيادة الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28% وزيادة الطاقة التصريفية بواقع 6 سفن جديدة”.

المصدر: سي ان ان