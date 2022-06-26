وجهاً لوجه ..صياد لبناني مقابل زورق إسرائيلي معادي مقابل ساحل الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2022 - 23:48

وجهاً لوجه ..صياد لبناني مقابل زورق إسرائيلي معادي مقابل ساحل الناقورة

منذ 1 ساعة 26 June، 2022
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خبر وصورة

وجهاً لوجه ..صياد لبناني مقابل زورق إسرائيلي معادي مقابل ساحل الناقورة

المصدر: موقع المنار

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