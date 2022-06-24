حلحلة بأزمة الرغيف، فكم ستغيب الطوابير؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2022 - 20:34

حلحلة بأزمة الرغيف، فكم ستغيب الطوابير؟

منذ 37 mins 24 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

من المفترض ان ازمة الرغيف سلكت طريق الحلحلة المؤقتة .

المصدر: قناة المنار

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