رجل يصيب 4 أشخاص طعنا بسكين في نيوزيلندا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 23 2022 - 13:18

رجل يصيب 4 أشخاص طعنا بسكين في نيوزيلندا

منذ 37 mins 23 June، 2022
62b4130342360429aa4485a5
أخبار دولية - نيوزيلاندا

أعلنت الشرطة في نيوزيلندا أن المارة في مدينة أوكلاند، تمكنوا من السيطرة على رجل طعن أربعة أشخاص وأصابهم بجروح، وطرحوه أرضا.

وقالت قائدة الشرطة نائلة حسن إن الهجوم الذي وقع في أوكلاند كان عشوائيا وإن المشتبه به قيد الاحتجاز، مؤكدة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الهجوم كان جريمة كراهية، حيث كان الضحايا من أجناس وأعراق وأعمار مختلفة، وأن الضحايا جميعهم أصيبوا بجروح متوسطة.

كما أوضحت أن المواطنين في الحي الذي وقع به الهجوم تتبعوا الرجل وحاصروه بعد أن بدأ هجومه وطرحه أحدهم أرضا مستخدما عكازا للمشي، مبينة أن الرجل كان يحمل سكينا كبيرة وتعرض لإصابات متوسطة عندما تم القبض عليه، وتم نقله إلى المستشفى نتيجة لذلك.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة