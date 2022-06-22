أفاد نائب وزير الدولة لإدارة الكوارث بأفغانستان مولوي شرف الدين مسلم أن “920 شخصاً قتلوا وأصيب 610 آخرين” في الزلزال الذي ضرب مناطق بالبلاد الليلة الماضية، وفق شبكة “طلوع نيوز”.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 1.30 بالقرب من الحدود مع باكستان، في حين ضرب زلزال ثان بقوة 4.5 درجات المكان نفسه تقريباً في الوقت ذاته، وفقا لمعهد رصد الزلازل الأمريكي.

هذا وأكد مسؤول حكومي أن “العديد من المنازل تضررت والناس محاصرون بداخلها”.

في السياق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبد القاهر بلخي، أن كابل على اتصال مع موسكو بشأن المساعدات الممكنة لأفغانستان بعد الزلزال الذي هز البلاد.

من جانبه، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي ضمير كابولوف إلى أفغانستان ومدير دائرة آسيا بوزارة الخارجية الروسية، في حديثه لوكالة “نوفوستي” الأربعاء، جاهزية موسكو لدراسة طلب أفغانستان للمساعدة في إزالة عواقب الزلزال.

مئات القتلى جراء زلزال ضرب ولاية كتيكا جنوبي شرق أفغانستان

أفاد نائب وزير الدولة لإدارة الكوارث بأفغانستان مولوي شرف الدين مسلم أن “920 شخصاً قتلوا وأصيب 610 آخرين” في الزلزال الذي ضرب مناطق بالبلاد الليلة الماضية، وفق شبكة “طلوع نيوز”.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 1.30 بالقرب من الحدود مع باكستان، في حين ضرب زلزال ثان بقوة 4.5 درجات المكان نفسه تقريباً في الوقت ذاته، وفقا لمعهد رصد الزلازل الأمريكي.

هذا وأكد مسؤول حكومي أن “العديد من المنازل تضررت والناس محاصرون بداخلها”.

في السياق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبد القاهر بلخي، أن كابل على اتصال مع موسكو بشأن المساعدات الممكنة لأفغانستان بعد الزلزال الذي هز البلاد.

من جانبه، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي ضمير كابولوف إلى أفغانستان ومدير دائرة آسيا بوزارة الخارجية الروسية، في حديثه لوكالة “نوفوستي” الأربعاء، جاهزية موسكو لدراسة طلب أفغانستان للمساعدة في إزالة عواقب الزلزال.

المصدر: روسيا اليوم