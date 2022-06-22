هل يساعد خل التفاح حقًا في حرق الدهون وخسارة الوزن؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2022 - 10:42

هل يساعد خل التفاح حقًا في حرق الدهون وخسارة الوزن؟

منذ 57 mins 22 June، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

هل تحرص على شرب خل التفاح قبل تناول وجبة الفطور، لأنه يساعد على حرق الدهون والتنحيف؟

الأدلة التي تدعم هذه الإشاعة قليلة جدًا، وهناك العديد من الأدلة الأخرى التي تثبت أن تناول كميات كبيرة من خل التفاح يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك.

ويكمن السبب بأن الخل يُعتبر مادة شديدة الحمضية، ويمكن أن يسبب الغثيان، والتهيّج في الحلق، والتهاب المعدة.

ويساهم أيضًا في تقليل عنصر البوتاسيوم في الجسم، والذي يؤدي بدوره إلى تفاعل سلبي مع بعض الأدوية، مثل الإنسولين ومدرات البول.

وإذا كنت بالفعل تريد خسارة الوزن، فاتباع نظام غذائي متوازن يُعد الطريقة الأفضل، إلى جانب ممارسة الرياضة.

المصدر: سي ان ان

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