إعلام العدو : اتفاق بين رئيس الحكومة نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لابيد على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2022 - 19:40
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وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل أول حالة لجدري القرود في لبنان وافدة من الخارج وهي في الحجر المنزلي
رئيس الجمهورية لدى استقباله الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فريديريكو ليما: لبنان ملتزم بالقيام بالإصلاحات المطلوبة
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اطلاق خطة الاستجابة للأزمة: لتعاون دولي لاعادة النازحين لبلدهم أو اخراجهم بالطرق القانونية
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: الكتلة ستسمي رئيس الحكومة المكلف الذي تراه مناسبا لإدارة المرحلة الراهنة
النائب رعد: على الرئيس المكلف أن يعرف قدر وأهمية المقاومة في حماية الوطن وخطورة التفريط بدورها
النائب حسين الحاج حسن: لتحرير ثروتنا من الهيمنة والتسلط والاعتماد على استخراج النفط من المنطقة غير المتنازع عليها
وكالة تاس الروسية: 6 جرحى و7 مفقودين نتيجة ضربات صاروخية أوكرانية على 3 منصات غاز بحرية روسية في البحر الاسود
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الخارجية الروسية: أبلغنا القائمة بأعمال ليتوانيا بأن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية
الدفاع الروسية: دمرنا محطة للتحكم بالطائرات المسيرة في مطار بضواحي أوديسا باستخدام الصواريخ المجنحة
الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي: أكثر 13 مليون أوكراني أصبحوا لاجئين وتركوا بيوتهم بحثا عن مناطق لجوء آمنة
رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير الخارجية يئير لابيد يتفقان على حل الكنيست واجراء انتخابات مبكرة
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الفرنسيون يقترعون في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستحدّد هامش عمل الرئيس إيمانويل ماكرون
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المستشار الألماني: المساعدة العسكرية والمالية التي نقدمها إلى أوكرانيا ستستمر ما دام ذلك ضروريا في الحرب ضد روسيا
السلطات الأميركية تطلق رسمياً إسم جمال خاشقجي على الشارع الذي يقع فيه مبنى السفارة السعودية في واشنطن
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مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
كندا: حكم قضائي بالسجن المؤبد على شاب قتل 11 شخصا وأصاب 15 بعملية دهس في تورونتو عام 2018
الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بحوالى 9% خلال العام 2021
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
إعلام العدو : اتفاق بين رئيس الحكومة نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لابيد على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة
منذ 39 mins
20 June، 2022
عاجل
الكنيست
نفتالي بينت
يائير لابيد
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