روسيا تؤكد مواصلة مساعيها لمنع النظام التركي من شن عدوان جديد على الأراضي السورية

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم أن موسكو ستواصل مساعيها لمنع النظام التركي من شن عدوان جديد على الأراضي السورية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوغدانوف قوله في تصريح صحفي اليوم: نواصل اتصالاتنا مع الأتراك ونأمل التوصل إلى اتفاق سياسي ودبلوماسي.

وأشار بوغدانوف إلى أن الأطراف المعنية بالأزمة في سورية تبحث إمكانية نقل مكان انعقاد اجتماع للجنة مناقشة الدستور من جنيف إلى مكان آخر لافتاً إلى أن المناقشات تتم أولا وقبل كل شيء من قبل الأطراف السورية.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أعلن في وقت سابق أن جنيف فقدت مكانتها الحيادية ولا يمكن أن تكون مكاناً لعقد اجتماعات لجنة مناقشة الدستور.

المصدر: وكالة سانا