الوزير بيرم: لجنة المؤشر بحال استنفار وعدّلنا بدل النقل والرواتب، والزيادات لا تحاكي معاناة الناس

اكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في حديث اذاعي اننا “نواكب الاوضاع وعدّلنا بدل النقل واصبح 95 الف ليرة والراتب الذي يصرح عنه في الضمان يجب ان لا يقل عن 2.600000 ليرة والذي يدخل واردات الى الضمان الاجتماعي” مشيرا في الوقت نفسه ان “الزيادات على الرواتب والاجور وبدل النقل نسبها لا تحاكي معاناة الناس”.

واذ شدد على ان” لجنة المؤشر بحال استنفار وهذ الامر لم يحصل منذ سنوات ” قال ” لا استطيع القيام بزيادة تؤدي الى ايقاف او ارهاق المؤسسات وما نحاول القيام به هو اسلوب مرن عبر بقاء الجلسات مفتوحة ونحن بظرف 8 اشهر عقدنا 8 جلسات” .

ولفت الى ان” هناك عددا من الشركات رفعت اجور عمالها وهي تصرح عنها مما يؤدي الى زيادة واردات الضمان”.

و اوضح ان” المساعدة الاجتماعية في السابق تم ربطها بالحضور 3 ايام لكن حين ارتفع سعر صفيحة البنزين اختلف الامر ، لذلك فإن الاستجابة السريعة الطارئة التي اتفقنا عليها مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر هي بتحرير المساعدة الاجتماعية من اي شرط آخر “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام