وزارة الصحة تعلن عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2022 - 12:36

وزارة الصحة تعلن عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في لبنان

منذ 19 mins 20 June، 2022
وزارة الصحة العامة
لبنان

اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان عن تسجيل اول إصابة بجدري القردة في لبنان.

وقالت ان “الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية، كما تتابع الوزارة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين”.

وذكرت وزارة الصحة العامة بأن مرض جدري القدرة ينتج من فيروس ينتقل الى الانسان، “اما من الحيوان الى الانسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض او القردة) في البلدان المستوطن فيها الفيروس في الدول الافريقية جنوب الصحراء ( نيجيريا، جمهورية الكونغو الديموقراطية كينشاسا، الكامرون وجمهورية افريقيا الوسطى…) او من انسان الى انسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ، العلاقات الجنسية أو بطريقة غير مباشرة عبر الأدوات الملوثة لا سيما ملاءات الأسرة”.

وطلبت من العامة اتخاذ إجراءات الوقاية التالية: “التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول االتي يستوطن فيها المرض وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية”.

وختمت “لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بالخط الساخن 1787”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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