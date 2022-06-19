السيد رئيسي يلتقي نظيره الكازاخي بالتزامن مع وصول أول قطار ترانزيت بين كازاخستان وتركمانستان وإيران وتركيا

ووصل الرئيس الكازاخستانی قاسم زومارت توكاييف إلى طهران الاحد بدعوة رسمية من رئيسي على رأس وفد رفيع المستوى بعد حضور منتدى سنت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين في روسيا.

وخلال زيارة رئيس كازاخستان إلى طهران، ستعقد اجتماعات ثنائية على مستوى رفیع وسيتم التوقيع على عدد من الوثائق ومذکرات التفاهم.

والتقى رئيس الجمهورية نظيره الكازاخستاني العام الماضي على هامش قمة شنغهاي للتعاون في طاجيكستان حيث اتفقا بشأن زيادة التعاون الثنائي بما في ذلك التعاون في مجال السكك الحديدية.

وكان أول قطار ترانزيت من كازاخستان – تركمانستان – إيران – تركيا يحمل شحنة ترانزيت من الكبريت التركماني للتصدير وصل إلى البلاد في 17 حزيران/يونيو من حدود سكة حديد إنتشه – بورون.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة سكة حديد طهران في 21 حزيران/يونيو، بالتزامن مع زيارة الرئيس الكازاخستاني الى إيران، حيث سيقام حفل افتتاح رمزي لممر السكك الحديدية الجديدة من كازاخستان إلى تركيا من إيران.