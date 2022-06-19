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June 19 2022 - 13:14

قوات لوغانسك ودونيتسك: مقتل عشرات الأفراد وتدمير العديد من الآليات الأوكرانية

منذ 1 ساعة 19 June، 2022
دونيتسك
أخبار دولية - اوكرانيا

قالت قيادة القوات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إن وحداتها تمكنت من قتل 32 عسكرياً من الجيش الأوكراني وتدمير 5 ناقلات جنود مدرعة تابعة له. وأضافت القيادة في بيانها الأحد “خلال اليوم الماضي تكبد العدو خسائر في القوة البشرية والمعدات العسكرية: 32 فرداً، وخمس ناقلات جند مدرعة، وثلاث آليات”.

وأشار البيان إلى أن ثلاثة من جنود العدو ألقوا أسلحتهم واستسلموا – “اتخذوا القرار الصحيح، وبذلك أنقذوا حياتهم”.

من جانبها، قالت قوات جمهورية دونيتسك، إن خسائر العدو الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية، زادت على 30 شخصا وتم كذلك تدمير 3 راجمات صواريخ “غراد” وسيارتين مدرعتين وطائرة واحدة بدون طيار من طراز “فوريا”.

المصدر: روسيا اليوم

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