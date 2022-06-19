قديروف يتحدث عن خسائر فادحة في صفوف المرتزقة في أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، عن “وقوع خسائر فادحة بين المرتزقة الأجانب في أوكرانيا”. ووفقا للرئيس الشيشاني، يفكر الذين لا يزالون على قيد الحياة في صفوفهم، بشكل متزايد في مغادرة منطقة العمليات القتالية.

وأضاف قديروف، في قناته على تيليغرام “نادراً ما ينشر المرتزقة مقاطع فيديو لإخفاقاتهم، والأحياء يفكرون بشكل متزايد في التخلي عن هذه القضية عديمة المعنى والابتعاد عن أوكرانيا قدر الإمكان”.

ونوه قديروف إلى أن “المرتزقة الأجانب كانوا يتفاخرون في بداية آذار/مارس بقيادتهم المتهورة للعربات المدرعة، أما الآن فهم يعلنون بشكل يائس عن عجزهم”.

المصدر: روسيا اليوم