ستولتنبرغ: الناتو يعتبر روسيا تهديداً لأمنه

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن المشاركين في قمة الناتو المقبلة في مدريد سيعلنون أن روسيا “لم تعد شريكا للحلف”، بل باتت تشكل “تهديدا للسلام والاستقرار”. وأضاف ردا على سؤال في مقابلة مع صحيفة “بيلد ام سونتاغ”، أنه “سيشير المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو أيضا، إلى الصين، التي يشكل تعزيزها تحدياً لمصالح الناتو وقيمه وأمنه”.

يشار إلى أنه تم تصنيف روسيا كشريك استراتيجي في استراتيجية الحلف الحالية، التي تم تبنيها عام 2010. وستعقد قمة الناتو الدورية المقبلة، في مدريد نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري.

المصدر: روسيا اليوم