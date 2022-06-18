مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: تقريرMTV حول “ثروة” رئيس الجمهورية كاذب ولا أساس له – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2022 - 18:20

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: تقريرMTV حول “ثروة” رئيس الجمهورية كاذب ولا أساس له

منذ 1 ساعة 18 June، 2022
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية
لبنان

اعتبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في رد على تقرير الMTV حول ثروة رئيس الجمهورية أنه”كاذب ولا أساس له ويندرج في سياق المعلومات التضليليَّة التي تبثُّها المحطة وأتى في سياقٍ ملتبس، فمعلومات التقرير نُشرت في العام 2018 ونُسِبت زوراً الى مجلة “فوربس” والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية راسلت وزير العدل في حينه لاجراء التحقيقات في شأن الخبر الملفق، وعلى ضوء نشر محطة MTV الخبر الكاذب نفسه من دون أي مستند يثبت صحته تصبح العودة الى القضاء امراً بديهيَّاً لوضع حدٍّ لمثل هذه الأكاذيب”.

المصدر: مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية

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