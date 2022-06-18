ناسا: نفايات بشرية فوق سطح المريخ

رصدت مركبة جوالة تابعة لوكالة الفضاء ناسا قطعة قمامة عالقة بين صخرتين فوق كوكب المريخ، أثناء بحثها عن علامات على وجود حياة فوق الكوكب الأحمر.

وسجلت صور لناسا نفايات غير متوقعة على الكوكب الأحمر، وهي عبارة عن جسم لامع عالق بين قطعتين من الصخور، يعتقد أنه قمامة بشرية.

وقالت ناسا في تغريدة عبر حسابها الرسمي “عثر الفريق على شيء غير متوقع”، موضحة أنه “بطانية حرارية” يُعتقد أنها كانت جزءاً من حطام المعدات التي ساهمت في الهبوط الآمن للمركبة على كوكب المريخ، العام الماضي

تساءلت الوكالة عن سبب وصول هذه القطعة لمكان يبعد نحو كيلومترين عن مكان تحطم معدات الهبوط، مرجحةً أن يكون سبب ذلك، الرياح.

وفي سلسلة من المنشورات على موقع تويتر، شارك فريق البحث أنهم اكتشفوا ما يُعتقد أنها قطعة من البطانية الحرارية التي تم استخدامها لحماية العربة الجوالة من درجات الحرارة القصوى أثناء هبوطها.

كانت المركبة الجوالة في مهمة منذ هبوطها على سطح المريخ في فبراير 2021، لاستكشاف فوهة “جيزيرو” على الكوكب بحثاً عن علامات على الحياة.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها رصد خردة فضائية بشرية على سطح المريخ. في أبريل، التقطت مروحية إنجنيوتي مشهداً جوياً لمعدات الهبوط التي تُركت عندما هبط المسبار، وفقاً لتقرير لـ”بزنس إنسايدر”.

وكانت مركبات المريخ الجوالة في حالة من العمل المكثف مؤخراً، حيث أعادت صوراً لتضاريس المريخ غير العادية والمثيرة للاهتمام لكي يبحث فيها العلماء.

المصدر: اخبار الان