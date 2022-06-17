النائب رعد: من حقّ اللبنانيين أن يستثمروا ثروتهم من الغاز وأن يستخرجوها دونما عوائق

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ اللبنانيين يترقبون بحذر كبير النتائج التي ستسفر عنها تدخلات المبعوث الأمريكي حول الحدود البحرية للبنان.

وخلال حفل تأبيني أقيم في بلدة جبشيت – قضاء النبطية، رأى رعد أن من حقّ اللبنانيين أن يتمكنوا بأقل كلفة وأقصر وقت وأيسر السبل أن يستثمروا ثروتهم الوطنية من الغاز الطبيعي وأن يستخرجوها دونما عوائق أو مكابدة نزاع.

وفي الشأن المعيشي، قال رعد إنّ ارتفاع سعر صرف الدولار تجاوز قدرة المكلّف اللبناني على التحمّل وبات هذا الأمر يثقل كاهل المواطنين ويشلّ الحياة الإقتصادية والتنموية والإجتماعية في البلاد.

وتابع رعد الأولوية تقتضي بعد تكليف رئيس حكومة، أن يتم إعتماد سياسات من شأنها تخفيف كلفة المعيشة وخفض وتثبيت سعر الصرف وتوفير الأدوية لمعالجة المصابين بالأمراض المستعصية والمزمنة وكذلك ما تفتقده الأسواق من مواد رئيسية غذائية أو ضرورية.

وختم رعد “هذا كله فضلًا عن أولوية حماية أموال المودعين واسترداد الأموال المحوّلة الى الخارج واستئناف درس الموازنة العامة وإقرار قانون تيسير وضبط التحويلات وإعادة النظر في بنية المصارف وأدائها.

المصدر: موقع المنار