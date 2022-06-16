زاخاروفا : الغرب يريد إطالة أمد النزاع بأوكرانيا وهو من أفشل المفاوضات باستمرار إمداد كييف بالأسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2022 - 23:32

زاخاروفا : الغرب يريد إطالة أمد النزاع بأوكرانيا وهو من أفشل المفاوضات باستمرار إمداد كييف بالأسلحة

منذ 23 mins 16 June، 2022
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