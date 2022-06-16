في قضية الاسبوع ، انكشاف الجبهة الداخلية الصهيونية امام حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2022 - 20:38

في قضية الاسبوع ، انكشاف الجبهة الداخلية الصهيونية امام حزب الله

منذ 44 mins 16 June، 2022
عربي وإقليمي - عين على العدو - كيان العدو
في قضية الاسبوع من برنامج “عين على العدو” : كوخافي يقر بانكشاف الجبهة الداخلية الصهيونية امام حزب الله ويحاول تغطية ذلك بالتهويل ضد لبنان.

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