تسجيل أكبر عدد من النازحين في العالم منذ الحرب العالمية الثانية

أحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم أجبروا على الفرار من ديارهم، وهو أعلى عدد من النازحين يسجل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت المفوضية في تقرير الاتجاهات العالمية الذي صدر اليوم (الخميس) إن نزوح المدنيين من أوكرانيا هو أكبر وأسرع أزمة لاجئين نمواً، منذ تأسيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 1951.

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من أن الأرقام ارتفعت كل عام في العقد الماضي، مضيفاً أن «الاتجاه الرهيب» سيستمر ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات لحل النزاعات وإيجاد حلول دائمة.

ويتناول التقرير التطورات في عام 2021. لكنه يتضمن رقم اللاجئين الحالي لتسليط الضوء على العواقب المدمرة للحرب الأوكرانية.

وأحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 89.3 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان بحلول نهاية عام 2021، بزيادة 8 في المائة عن العام السابق.

ويشهد العدد ارتفاعاً منذ سنوات، حيث فر أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين فروا من ديارهم في أواخر عام 2021 مقارنة بالسنوات العشر السابقة.

المصدر: مواقع