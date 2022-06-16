كينيا تطالب بنشر قوة إقليمية شرق الكونغو الديمقراطية

دعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إلى نشر قوة إقليمية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لإرساء السلام في هذه المنطقة المضطربة. وقال كينياتا في بيان “أدعو إلى نشر القوة الإقليمية لشرق أفريقيا برعاية مجموعة شرق أفريقيا”، مشيرا إلى أن “النزاع المفتوح” الدائر في المنطقة يهدد بعرقلة الجهود السياسية الرامية لاستعادة النظام في البلد البالغ عدد سكّانه 90 مليون نسمة.

وأوضح أن قادة عسكريين من الدول السبع المنضوية في إطار مجموعة شرق أفريقيا سيجتمعون الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات اللازمة لنشر القوة الإقليمية”، مبينا أنه “يجب نشر القوة الإقليمية لشرق أفريقيا على الفور في مقاطعات إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية لتحقيق الاستقرار في المنطقة واستعادة السلام”.

وتنشط أكثر من 120 جماعة مسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، المنطقة الغارقة في أعمال عنف واسعة النطاق منذ سنوات.

المصدر: روسيا اليوم