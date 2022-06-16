6 أسرى فلسطينيين يخوضون الإضراب عن الطعام لانتزاع مطالبهم

يواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إضرابهم عن الطعام لتحقيق مطالب متعددة.

ويضرب المعتقل خليل عواودة مضرب عن الطعام منذ 106 أيام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وهو محتجز في مستشفى “أساف هروفيه” بوضع صحي خطير، كما يضرب المعتقل رائد ريان مضرب عن الطعام منذ 71 يومًا كذلك رفضًا لاعتقاله الإداريّ ويقبع في سجن “الرملة” بوضع صحي خطير.

كما يواصل الأسير زكريا الزبيدي إضرابه عن الطعام لليوم 12 على التوالي اسنادًا لعواودة وريان، حيث يقبع في زنازين سجن “أيلون- الرملة”.

كما يواصل الأسير عبد الله البرغوثي إضرابه عن الطعام لليوم السابع رفضًا لعزله الإنفراديّ في زنازين سجن “ريمون”، والأسير يعقوب غوادرة منذ (16) يومًا، كذلك رفضًا لظروف عزله الصعبة والقاهرة في زنازين سجن “أوهليكدار”، ومطالبًا باستعادة حقوقه التي سُلبت منه، والأسير محمد نواره شرع منذ أول الأمس مجددًا بإضراب عن الطعام رفضًا لاستمرار عزله المتواصل منذ (11) شهرًا، في زنازين سجن “ريمون”.

قائمة بالأسرى المضربين عن الطعام:

1. المعتقل خليل عواودة 40 عامًا من بلدة / الخليل مضرب منذ 106 أيام رفضًا لاعتقاله الإداريّ يقبع في مستشفى “أساف هروفيه”.

2. المعتقل رائد ريان 27 عامًا من بلدة بيت دقو / القدس مضرب منذ 71 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ يقبع في سجن “الرملة”.

3. الأسير زكريا الزبيدي من مخيم جنين مضرب منذ 12 يومًا إسنادًا للمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان يقبع في سجن “أيلون – الرملة”.

4. الأسير عبد الله البرغوثي من رام الله، مضرب عن الطعام منذ سبعة أيام رفضًا لعزله المتواصل منذ نهاية أيار، وهو محكوم بالسّجن 67 مؤبدًا، حيث يواجه أطول مدة حكم في تاريخ الحركة الأسيرة.

5. الأسير يعقوب غوادرة من جنين، مضرب عن الطعام منذ (16) يومًا رفضًا لاستمرار عزله في ظروف قاهرة وصعبة في عزل “أوهليكدار”، وهو محكوم بالسّجن المؤبد مرتين و35 عامًا.

6. الأسير محمد نواره من رام الله مضرب عن الطعام منذ أول أمس رفضًا لاستمرار عزله منذ 11 شهرًا في زنازين عزل “ريمون” وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة.

المصدر: فلسطين اليوم