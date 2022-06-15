بالفيديو.. اولمرت يصف نتنياهو وعائلته بالمرضى النفسيين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2022 - 21:38

بالفيديو.. اولمرت يصف نتنياهو وعائلته بالمرضى النفسيين

منذ 51 mins 15 June، 2022
اولمرت ونتانياهو
عين على العدو

اولمرت يصف نتنياهو وعائلته بالمرضى النفسيين

المصدر: موقع المنار

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