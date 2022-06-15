اليمن: مطار صنعاء الدولي يستقبل 279 مسافرا في الرحلة الثامنة من الأردن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2022 - 17:22

اليمن: مطار صنعاء الدولي يستقبل 279 مسافرا في الرحلة الثامنة من الأردن

منذ 44 mins 15 June، 2022
مطار صنعاء
اليمن - عربي وإقليمي

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي الاربعاء الرحلة التجارية المدنية الثامنة قادمة من مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 279 راكبا.

وتعتبر الرحلة، التي وصلت اليوم من الاردن الثامنة من أصل 16 رحلة شملتها الهدنة السابقة، ولم ينفذ منها سوى ثمان رحلات إلى الأردن ورحلة واحدة فقط من وإلى القاهرة.

وتلقت الطائرة نوع ايرباص 330 الخدمات الملاحية الجوية والخدمات الارضية المعمول بكفاءة واقتدار ومهنية عالية وفقا لما هو معمول في المطارات العالمية.

وأشاد المسافرون بمستوى الخدمات والإجراءات التي تقدم لهم في مطار صنعاء الدولي.

المصدر: موقع انصار الله

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