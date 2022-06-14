أوبك تخفض توقعات نمو إنتاج النفط خارج المنظمة لـ 2022 إلى 2.15 مليون برميل يومياً

أعلنت منظمة “أوبك”، اليوم الثلاثاء، أنها خفضت توقعاتها لنمو إنتاج النفط خارج المنظمة في 2022 بمقدار 0.25 مليون برميل يومياً، إلى 2.15 مليون برميل يومياً.

وجاء في تقرير المنظمة عن شهر حزيران /يونيو : “تم تعديل النمو في إنتاج النفط من خارج أوبك لعام 2022 بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي إلى 2.15 مليون برميل يومياً، وسيبلغ متوسط المستوى السنوي 65.7 مليون برميل يومياً”.

وتتوقع أوبك أن تشهد الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وكازاخستان وغيانا والصين أكبر زيادة في إنتاج النفط لهذا العام.

وتستمر توقعات إنتاج النفط خارج المنظمة في الانخفاض منذ بداية العام: في كانون الثاني /يناير، توقعت أوبك حجماً بـ 66.7 مليون برميل يومياً ، ثم خفضت التوقعات إلى 66.59 و 66.26 مليون برميل يومياً. في أيار/مايو ، خفضت أوبك توقعاتها للنمو إلى 65.97 مليون برميل يومياً.

المصدر: سبوتنيك