مصرف الاسكان بصدد اطلاق موقع الكتروني لتقديم طلب للحصول على قرض لشراء وترميم منزل وتركيب الطاقة الشمسية

کشف رئيس مجلس ادارة مصرف الاسكان ومديره العام انطوان حبيب، في تصريح، عن رزمة قروض خصصها مصرف الاسكان لمساعدة اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود.

وقال حبيب إن “مصرف الاسكان بصدد اطلاق موقع الكتروني لخدمة الراغبين بتقديم طلب للحصول على قروض، والتي تشمل قرض شراء منزل، وقرض ترميم وقرض لتركيب الطاقة الشمسية”.

وعدد انواع القروض وشروطها، مشيرا الى ان “هذه القروض هي حصرا للمواطن اللبناني من ذوي الدخل المحدود فقط، وشرط الا يكون قد استفاد سابقاً من اي قرض اسكان، وان لا يملك منزلاً مسجلا باسمه على الاراضي اللبنانية كافة”.

اما القروض المتاحة فهي:

– قرض شراء منزل، وقد خصص مصرف الاسكان مبلغا اقصاه مليار ليرة بدل شراء الشقة مساحة 120 مترا، مقسطا على 30 سنة وبفائدة لا تتخطى 4.99%

– اما قرض ترميم المنزل فقد خصص مبلغ اقصاه 400 مليون مقسطا على 10 سنوات وبفائدة 4.99%

– اما قروض الطاقة الشمسية فتراوح السقف المالي بين 75 و200 مليون ليرة تقسط على 5 سنوات بفائدة 4.99%

وكشف “ان هذه القروض ممولة من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية في الكويت، ومن مصرف لبنان”. كما اعلن “ان مصرف الاسكان بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم بينه وبين الامم المتحدة لدعم القروض، ومن اهم شروط المذكرة هي التعاون والتنسيق والشفافية”، مضيفا ان “مصرف الاسكان بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم مع المركز اللبناني للحفاظ على الطاقة”.

وختم حبيب “مصرف الاسكان اعطى بارقة امل لذوي الدخل المحدود وهذه المبادرة مخصصة فقط لاصحاب الدخل المحدود ولا نصيب فيها للميسورين ولا للواسطات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام