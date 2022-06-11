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June 11 2022 - 18:20

صندوق النقد: معدلات الفقر مصدر قلق كبير في لبنان

منذ 1 ساعة 11 June، 2022
مصرف
لبنان

حذّر صندوق النقد الدولي، من الاتجاه نحو مزيد من الزيادات الكبيرة في معدلات الفقر ، والتي أصبحت مصدر قلق كبير في لبنان.
وفي تصريح له من مقر الصندوق في واشنطن، قال المتحدث باسمه جيري رايس،  الى أنّ المؤسسة المالية الدولية تواصل العمل مع السلطات اللبنانية على تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي. اضاف رايس ” إن التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للخطوات الأولى، هو المفتاح للشروع في عملية معالجة المشاكل العميقة الجذور التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني والتي أدت إلى الزيادات الكبيرة في معدلات الفقر ، والتي أصبحت مصدر قلق كبير في هذا البلد “.

المصدر: المنار

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