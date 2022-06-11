انتاج الانسولين جلارجين في ايران لاول مرة

اعلن رئيس منظمة الاغذية والادوية في الجمهورية الاسلامية الايرانية انتاج الانسولين جلارجين للمرة الاولى في البلاد

. وقال بهرام دارائي خلال لقائه مساعد وزير الصحة الروسي: انه تم انتاج الانسولين جلارجين من الخلية للمرة الاولى في البلاد حيث بالامكان تغطية الحاجة الداخلية في هذا المجال حتى نهاية العام ومن ثم التصدير الى الخارج.

واضاف: نحن ننتج نحو 30 جزيئة ادوية بيولوجية ومستعدون لتصدير الادوية الى روسيا.

وقال رئيس منظمة الاغذية والادوية الايرانية: ان احدى شركاتنا قامت للمرة الاولى بانتاج كبسولات استنشاقية جافة بتكنولوجيا عالية.

المصدر: وكالة انباء فارس