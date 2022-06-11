الشرطة الفلسطينية: مصرع مسن (76 عامًا) إثر حادث دعس في بلدة بيتونيا غرب رام الله (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2022 - 00:38

الشرطة الفلسطينية: مصرع مسن (76 عامًا) إثر حادث دعس في بلدة بيتونيا غرب رام الله (وكالة يونيوز)

منذ 42 mins 10 June، 2022
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