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June 10 2022 - 04:06

الإمارات: السيطرة على حريق ضخم شب بمصنع أصباغ في الشارقة

منذ 1 ساعة 10 June، 2022
السيطرة على حريق ضخم شب بمصنع أصباغ في الشارقة الاماراتية
الامارات - عربي وإقليمي

تمكنت فرق الدفاع المدني في إمارة الشارقة الإماراتية الخميس من السيطرة على حريق نشب في مصنع أصباغ بمنطقة الحمرية في الشارقة.

وقال مصدر بإدارة الدفاع المدني بالشارقة إن الحريق شب في تمام الساعة الرابعة والربع مساء بالتوقيت المحلي، وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء ومنع امتداده للمواقع المجاورة للمصنع.

وحسب المصدر، فقد خلف الحريق أضرارا مادية في المكان وتسبب في احتراق بعض المعدات والمواد دون وقوع إصابات أو حالات اختناق، وتم تسليم الموقع للمختبر الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

المصدر: صحيفة البيان الاماراتية

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