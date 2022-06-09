موظفو الادارة العامة الى الاضراب المفتوح

قررت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان العودة الى الإضراب المفتوح بدءاً من صباح يوم الاثنين المقبل.

وفي بيان اصدرته اعات الهيئة الادارية التذكير بسلسلة المطالب المرفوعة وأبرزها تصحيح الرواتب والمعاشات والتعويضات وفقا لارتفاع مؤشر الغلاء، ورفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين عبر إعادة احتساب المعاش التقاعدي على اساس 100 بالمئة، والغاء ضريبة الدخل عن هذا المعاش، والزيادة الفورية للتقديمات الصحية والإجتماعية، وتأمين قسائم بنزين للموظفين بما يتناسب مع المسافات التي تفصلهم عن مراكز عملهم، وإعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد الظهر، لأن الدوام الحالي أصبح في ظل الظروف الراهنة غير مبرر ومستحيل التطبيق، لناحية تأثيره وعدم مراعاته للحياة العائلية والاقتصادية ايضا.

المصدر: قناة المنار