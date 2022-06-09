المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي والصيني يناقشان قضية كوريا الشمالية

قالت سيئول إن المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والصين أجريا مشاورات هاتفية بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية، وسط تكهنات أن كوريا الشمالية على وشك إجراء تجربة نووية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن “الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كيم غون، ونظيره الصيني ليو شياو مينغ، تبادلا تقييماتهما بشأن الأمن الإقليمي في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ، وتبادلا وجهات النظر حول سبل معالجة هذه القضية”.

وبحسب الوزارة، شدد كيم على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً متضافراً وحازماً ضد استفزازات كوريا الشمالية. واتفق المسؤول الصيني على الحاجة إلى “الاتصال والتعاون الوثيقين” بين بكين وسيئول.

المصدر: روسيا اليوم